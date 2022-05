I sin daglige oppdatering skriver den militære britiske etterretningstjenesten at de russiske styrkene fra Mariupol sannsynligvis vil forflyttes til Donbas når situasjonen i byen er under kontroll.

– Standhaftig ukrainsk motstand i Mariupol siden starten av krigen betyr at de russiske styrkene i området må utrustes på nytt og pusses opp før de kan settes inn på nytt på en effektiv måte. Hvis det skal gjøres grundig, kan dette ta tid, heter det i den britiske vurderingen.

Der påpekes det også at russiske militære ledere er under press for å vise at de kan oppnå resultater.

– Dette betyr at Russland sannsynligvis vil flytte styrkene raskt uten nødvendige forberedelser, noe som medfører risiko for ytterligere nedsliting, skriver britisk militær etterretning i en Twitter-melding.