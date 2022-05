Dette skjedde i Ukraina i natt

* Donbas-regionen øst i Ukraina er «fullstendig ødelagt» etter månedsvis med russiske bombeangrep, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj torsdag.

Det er «konstante angrep mot Odesa-regionen, mot byene sentralt i Ukraina, Donbas er fullstendig ødelagt», sa Zelenskyj i sin daglige videotale, skriver CNN.

– I Donbas forsøker okkupantene å øke presset. Det er helvete, og det er ingen overdrivelse, sa han.

– Dette er et overlagt og kriminelt forsøk på å drepe så mange ukrainere som mulig, het det videre.

* Med et flertall på 86 stemmer mot 11 har Senatet i USA stemt for en ny hjelpepakke på nesten 40 milliarder dollar, 386 milliarder kroner, til Ukraina.

President Joe Biden ventes om ikke lenge å skrive under på at hjelpepakken skal sendes.

Pakken består av både militær, økonomisk og humanitær hjelp. Blant annet er seks milliarder dollar øremerket kjøp av pansrede militære kjøretøy og luftvernsystemer, mens nesten ni milliarder går til å styrke det politiske systemet.

* New York Times har fått tilgang til videoer som viser hvordan russiske soldater samlet sammen og henrettet en gruppe ukrainske menn i Butsja i mars. Avisa skriver at de tre videoene direkte impliserer dem i det som trolig er en krigsforbrytelse. Minst åtte menn ble drept.

Henrettelsene fant sted ved en midlertidig russisk base i Kyiv-forstaden Butsja 4. mars. Russiske styrker okkuperte byen i nesten en måned før de trakk seg ut i slutten av mars, og drapene som avisa mener å ha dokumentert, er blant en rekke henrettelser som fant sted i Butsja.

* Mer enn 1.000 biler med ukrainer er blitt hindret i å ta seg inn i ukrainsk-kontrollert territorium i Zaporizjzja, ifølge regionens militære ledelse.

– I Vasylivka har okkupantene for fjerde dag på rad nektet mer enn 1.000 biler å ta seg inn i territorium som kontrolleres av Ukraina, heter det i et innlegg på Telegram. Videre står det at det er kvinner og barn i bilene, og at de fleste av dem ikke lenger har penger til mat og vann.

* Twitter vil snart merke innlegg med beviselig feilaktige opplysninger om krigen i Ukraina. Beslutningen er del av nye retningslinjer om arbeid mot desinformasjon under pågående kriser, opplyser selskapet.

Innlegg som bryter mot reglene, kommer til å bli gjemt bak en beskjed om at det inneholder villedende opplysninger som kan føre til at kriserammede mennesker blir utsatt for fare, skriver selskapet i et blogginnlegg.

* EU undersøker om det er mulig å bruke fryste midler tatt fra russiske oligarker til å finansiere gjenoppbyggingen av Ukraina, skriver Sky News.

– Advokatene våre jobber intenst med å finne mulige måter å bruke fryste midler fra oligarkene til gjenoppbyggingen av Ukraina, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til tysk TV torsdag, skriver kanalen.

– Jeg mener Russland også må bidra, la hun til.

* Hviterussland har kjøpt missilsystemene Iskander og S-400 fra Russland, ifølge president Aleksandr Lukasjenko.

– Nå er det en helt annen hær med slike våpen, sier han ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Russland har allerede utstasjonert det mobile missilforsvarssystemet S-400 i Hviterussland, og Iskander-rakettsystemene kan allerede nå det meste av Ukraina, sier militæreksperter til Wall Street Journal. Russerne har også gått inn i Ukraina fra Hviterusslands side av grensa både via lufta og på bakken, men det hviterussiske militæret har ikke vært direkte involvert i sammenstøtene.

* Russlands viseutenriksminister Andrej Rudenko sier Moskva er klare til å gjenoppta fredsforhandlingene med Ukraina «så snart de uttrykker at de er villige». Det siteres han på av det statlige nyhetsbyrået Tass, ifølge New York Times.

Samtalene brøt sammen i april. Den gang sa Ukrainas forhandlingsleder Mikhail Podoljak at det ikke er mulig å få til framgang i forhandlingene all den tid Russland ikke erkjenner situasjonen som råder på bakken.

– Den dag i dag så lever de i en verden der det angivelig er nazisme i Ukraina, sa Podoljak til ukrainsk TV.