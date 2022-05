Taliban beordrer kvinner til å dekke til ansiktet på TV

Taliban beordrer kvinner som jobber på TV i Afghanistan til å dekke til ansiktet. For to uker siden ble alle kvinner i landet beordret til å bruke burka utendørs. Her er journalist Basira Joya fotografert under innspilling ved TV-stasjonen Zan i Kabul i 2017. Arkivfoto: Rahmat Gul / AP / NTB Foto: NTB