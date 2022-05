Biden: Sverige og Finland oppfyller alle Natos krav

– I dag er jeg stolt over å ønske velkommen, og tilby USAs sterke støtte, til søknadene fra to meget dyktige partnere for å bli med i historiens sterkeste forsvarsallianse, sa Biden på en pressekonferanse i Rosehagen utenfor Det hvite hus torsdag.

– De oppfyller alle Natos krav og litt til, fortsatte presidenten.

Pressekonferansen ble holdt etter et møte med Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö.

– Jeg ser fram til snart å kalle Finland og Sverige for venner, partnere og allierte, sa Biden.