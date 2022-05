Jordans konge sier hans «uberegnelige» halvbror skal forbli i husarrest

I et krast brev skriver Abdullah at han har godkjent husarresten av prins Hamzah i slottet hans, der hans bevegelsesfrihet og tilgang til kommunikasjon blir begrenset.

– Vi skal sørge for at Hamzah får alt han trenger for å leve et komfortabelt liv, men han vil ikke lenger ha de mulighetene han misbrukte til å fornærme nasjonen, landets institusjoner og sin familie, og heller ikke til å undergrave Jordans stabilitet, skriver han.

Kunngjøringen er foreløpig siste kapitel i en pågående og uvanlig offentlig strid i palasset. Abdullah II og Hamzah er begge sønner av avdøde kong Hussein, som styrte Jordan i en mannsalder før han døde i 1999.

Abdullah hadde utnevnt Hamzah til kronprins, men fratok ham tittelen i 2004, og i april ble Hamzah satt i husarrest for en angivelig plan om å destabilisere kongedømmet.