Biden beordrer militæret til å fly inn morsmelkerstatning fra utlandet

Butikkhyller rundt om i USA er tomme for morsmelkerstatning. Her deles produktet ut av frivillige i Houston i Texas. President Joe Biden tar nå i bruk krisefullmakt for å beordre militæret til å fly inn partier produsert i utlandet og få fart på produksjonen i USA. Foto: David J. Phillip / AP / NTB Foto: NTB