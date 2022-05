Over 1.000 ukrainske soldater fortsatt i Mariupol, sier separatistleder

Russlands forsvarsdepartement sier at 959 ukrainske soldater har overgitt seg siden mandag i byen, som er blitt et symbol på ukrainsk motstand.

Men onsdag sier Pusjilin at rundt 2.000 soldater hadde forskanset seg i stålverket, og at litt over halvparten fortsatt er der, inkludert høytstående offiserer og medlemmer av Azov-regimentet.

Azov-regimentet er en tidligere paramilitær gruppe som er integrert i den ukrainske hæren. Fordi den hadde bånd til høyreekstreme grupper, beskriver russerne den som nynazistisk.

Soldatene som overgir seg, går en usikker framtid i møte. De sårede er sendt på sykehus i én russisk-kontrollert by, mens andre er satt i en fangeleir i en annen by. Ukraina håper de kan utveksles, men Russland har antydet at noen av dem kan tiltales for krigsforbrytelser.