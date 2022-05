Frankrikes og Spanias ambassadører har også fått beskjed om å møte opp i det russiske utenriksdepartementet, ifølge Ria Novosti for å svare på hvorfor de har utvist russisike diplomater.

Russland utviste onsdag 34 franske og 24 italienske diplomater, som svar på at de to land nylig utviste like mange russiske diplomater.