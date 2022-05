Landets nasjonale register for savnede personer har vært i drift siden 1964 og viser at per mandag er 100.012 personer registrert forsvunnet.

Antallet savnede i Mexico har økt kraftig de siste 16 årene i forbindelse med økt narkotikarelatert vold. Lokale aktivister advarer om at tallet trolig er altfor lavt i forhold til det reelle antallet savnetsaker.

– Det er en enorm menneskelig tragedie, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet.

Hun peker særlig på at kun 35 av de registrerte forsvinningene har ført til at noen er straffedømt.