Spansk lovforslag om betalt mensfri ved store smerter

Hvis forslaget går gjennom i nasjonalforsamlingen, blir Spania det første landet i Europa med en slik lovgivning. Men statsminister Pedro Sánchez fra Sosialistpartiet leder en mindretalls-koalisjonsregjering, og det er usikkert om han får flertallet med seg.

Som ved lønnet permisjon av andre helsemessige årsaker, må en lege gå god for at det foreligger medisinske grunner til å få sykepenger under mensperioden.

En viktig anerkjennelse

Likestillingsminister Irene Montero mener at lovforslaget er en viktig anerkjennelse av et helseproblem som til nå i stor grad har blitt feid under teppet.

– Mensperioder skal ikke lenger være tabu. Kvinner skal slippe å gå på jobb med smerter, slippe å ta piller før de kommer på jobb og skjule det faktum at de har smerter som gjør at de ikke klarer å jobbe, uttalte hun på en pressekonferanse etter at regjeringen hadde vedtatt lovforslaget.

Rundt en tredel av spanske kvinner som har menstruasjon, har sterke smerter, ifølge gynekologi- og obstetrikkforeningen.

Forslaget om menspermisjon er del av en større helsereform som også inkludere endringer i landets abortlover.

Det foreslås å oppheve kravet til mindreårige på 16 og 17 år om å innhente samtykke fra foreldrene før de avslutter et svangerskap. Forslaget inkludere også tiltak for å øke tilgangen til abort ved offentlige sykehus.

Gratis bind og tamponger

Lovforslaget innebærer også gratis utdeling av prevensjonsmidler og bind og tamponger i videregående skoler, og styrker seksualundervisningen. Bind og tamponger vil også bli gratis for kvinner i utsatte miljøer, og momsen skal fjernes, noe spanske kvinner lenge har krevet.

Det er usikkert når lovforslaget skal opp i nasjonalforsamlingen, men det kan ta flere måneder.