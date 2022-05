Mandag og tirsdag har det blitt hentet ut flere hundre ukrainske soldater fra stålverket Azovstal i Mariupol. Russland hevder det er 959 ukrainske soldater som har overgitt seg.

Sammen med soldatene skal det ifølge ukrainske myndigheter ha kommet opp til 3.000 sivile til en tidligere straffeleir nær Olenivka i Donetsk-regionen.

Tirsdag uttalte Ukrainas ombud for menneskerettigheter Ljudmyla Denisova at sivile er plassert i en annen tidligere straffekoloni, kjent som nummer 52, også den nær Olenivka.

Hun sa at flesteparten av de sivile var blitt holdt innesperret der i en måned, mens sivile som blir vurdert som «særdeles upålitelige», blant dem tidligere soldater og politi, blir holdt der i to måneder.

Ukrainske soldater på bussen. Foto: AP

Håper på fangeutveksling

Denisova sa også at det blant de sivile er rundt 30 frivillige som hadde levert humanitær hjelp til Mariupol mens byen var under russisk beleiring. Opplysningene er ikke verifisert fra uavhengig hold.

Det ukrainske militæret håper de kan få tilbake soldatene fra Mariupol i bytte mot russiske krigsfanger. De forhandler også om å få reddet soldater som fortsatt er inne i det enorme stålverket.

– Redningsoperasjonen er kun ferdig når alle Mariupols forsvarere er evakuert til ukrainskkontrollerte områder, sier Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar til BBC.

Flere medlemmer av den russiske Statsdumaen er imidlertid svært skeptiske. Onsdag skal forsamlingen stemme over en resolusjon som vil forhindre utveksling av soldater fra Azov-regimentet.

Busser med ukrainske soldater ved fengselsleiren i Olenyvka. Foto: Alexei Alexandrov / AP

Vil kalle Azov-regimentet terrorister

Azov-regimentet var opprinnelig en høyreradikal milits som senere har blitt innlemmet i det ukrainske forsvaret, og spiller en sentral rolle i russisk propaganda.

– Det er krigsforbrytere blant dem, og vi må gjøre alt for at de får sin straff, uttalte Vjatsjeslav Volodin, som er leder for Statsdumaen.

Han har ikke kommet med bevis for sine påstander.

Den største føderale etterforskningsenheten i Russland hevder de skal avhøre soldatene for å «identifisere nasjonalister» og finne ut om de har vært involvert i forbrytelser mot sivile. Den russiske riksadvokaten har bedt landets høyesterett om å definere Azov-regimentet som en terrororganisasjon.