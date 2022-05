Russiske nyhetsbyråer skriver onsdag at Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har godkjent en lov som åpner for dødsstraff for forsøk på terrorhandlinger. Det er en forbrytelse flere opposisjonelle i landet er siktet for.

Hviterussland er det eneste landet i Europa som fortsatt bruker dødsstraff i sivil sammenheng.