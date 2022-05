Dette skjedde i Ukraina i natt

* Det jobbes med å hente ut de gjenværende ukrainske soldatene som er i stålverket Azovstal i beleirede Mariupol, sier president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale. Det er usikkert hvor mange ukrainske soldater som fortsatt er i stålverket. Mandag ble 264 ukrainske soldater evakuert til russiskkontrollerte byer.

* Europa begår «økonomisk selvmord» som følge av sanksjonene mot russisk energi, hevder president Vladimir Putin. Utfasing av russisk olje og gass er lite gjennomtenkt og kommer bare til å skade Europa selv i form av høyere energipriser og økt inflasjon, ifølge presidenten. Han hevder at sanksjonene bare har bidratt til å øke Russlands inntekter og at landet nå satser på å selge olje og gass til andre land.

* Den russiske hæren har plassert over 3.000 sivile fra Mariupol i en tidligere straffeleir nær Olenivka i Donetsk-regionen, ifølge ukrainske myndigheter. Ukrainas ombud for menneskerettigheter Ljudmyla Denisova kommer med påstanden etter at det i går ble observert sju busser som fraktet med seg ukrainske soldater fra stålverket i Mariupol, til en annen tidligere straffekoloni nær Olenivka.

* USA samarbeider tett med europeiske allierte i et forsøk på å få på plass ruter som kan brukes til å frakte ut korn fra Ukraina, ifølge CNN, som har snakket med flere diplomatkilder fra USA og europeiske land. Russland har blokkert ukrainske skip fra å forlate ukrainske havner med korn. Ukrainsk kornproduksjon er viktig for matforsyning verden rundt, spesielt i Afrika og Midtøsten.

* Russlands visestatsminister besøkte i går den russiskkontrollerte Kherson-regionen i den sørlige delen av Ukraina, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. Under besøket sa Marat Khusnullin at regionen vil få «en verdig plass i vår russiske familie».