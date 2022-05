Musk krever ytterligere dokumentasjon fra Twitter

I slutten av april inngikk Musk en avtale om å kjøpe Twitter for 44 milliarder dollar, noe som tilsvarer om lag 430 milliarder i norske kroner.

Kjøpet er imidlertid satt på vent inntil Twitter legger fram dokumentasjon på hvor mange falske brukerkontoer som finnes på plattformen.

– Twitters direktør nektet i går offentlig å legge fram bevis for at det er under 5 prosent, tvitret Musk tirsdag.

– Denne avtalen kan ikke gå videre før han gjør det, la han til.

Twitter hevder på sin side at avtalen som er inngått med Musk, står ved lag og vil bli sluttført.

Selskapets sjef Parag Agrawal sier at Twitter sletter over en halv million falske brukerkontoer daglig, ofte før noen har sett dem, og at millioner av kontoer ukentlig blir låst mens man undersøker om det er mennesker eller maskiner som står bak dem.

– Twitter vil så raskt det praktisk er mulig sluttføre transaksjonen til avtalt pris og vilkår, het det i en kunngjøring fra selskapet tirsdag.

Musk opplyste i forrige uke at oppkjøpet var satt «midlertidig på vent» som følge av usikkerhet om hvor stor andel av Twitters brukerkontoer er falske. Det fikk kursen på Twitter-aksjen til å stupe med 20 prosent.

Enkelte har stilt spørsmål ved om Musk nå forsøker å reforhandle prisen, eller om han ønsker å trekke seg fra avtalen med Twitter.