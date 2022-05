Studie: Vaksine kunne ha forhindret over 300.000 coronadødsfall i USA

Forskere ved Brown School of Public Health, Brigham and Women’s Hospital, Harvard TH Chan School of Public Health og Microsoft AI for Health har analysert data fra helsemyndighetene og konkluderer med at 319.000 coronarelaterte dødsfall kunne ha vært unngått dersom flere hadde fått vaksine og raskere.

Mellom januar 2021 og april 2022 kunne annethvert liv ha vært reddet dersom alle hadde vaksinert seg, konkluderer forskerne.

– Disse tallene er en kraftig påminnelse om hvor effektive vaksiner er til å bekjempe denne pandemien, sier professor Stefanie Friedhoff.

– Vi må fortsette å investere i å få flere amerikanere vaksinert og til å ta påfyllingsdoser slik at vi kan redde flere liv, sier hun.