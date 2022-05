Gruppa inkluderer 42 etterforskere, rettsmedisinere og støttepersonell og er den største gruppa ICC noensinne har sendt noe sted, sier sjefetterforsker Karim Khan. Mange av dem er fra Nederland.

Etterforskerne skal samarbeide med ukrainske myndigheter og franske etterforskere som alt er på plass, for å samle bevis og relevante vitneprov og for å bevare bevis som samles inn, slik at de kan brukes i en eventuell rettssak, sier Khan.

Allerede fire dager etter den russiske invasjonen i februar varslet ICC gransking av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina, og etter et besøk i Butsja i mars kalte Khan Ukraina åsted for krigsforbrytelser.

Flere tusen sivile har trolig dødd siden invasjonen. Eksakte tall fins ikke, selv om det er meldt om tilfeller av regelrett likvidering og bruk av klasebomber mot sivile.

For å kunne klassifiseres som forbrytelse mot menneskeheten, må det bevises at det dreier seg om omfattende og systematiske angrep på en sivilbefolkning.

Russland har ikke anerkjent den Haag-baserte domstolen, men Ukraina har eksplisitt anerkjent domstolens jurisdiksjon på sitt territorium.