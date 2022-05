Haqqani er sjeldent å se offentlig, og lar seg enda sjeldnere intervjue, men CNN har fått ham i tale og kringkastet intervjuet mandag.

Sent i mars ble afghanske videregående skoler og universiteter gjenåpnet for kvinnelige elever og studenter – men så stengt igjen bare noen timer senere.

Nå sier Haqqani at man jobber med en «mekanisme» som åpner for at jenter kan gå på skole også etter barnetrinnet. Haqqani hintet til at denne mekanismen skal kobles til kleskoder på skolen.

– Veldig snart vil dere få høre veldig gode nyheter om dette, sa han.

Da Taliban tok makten i landet i august i fjor, lovet de en mykere linje enn da de styrte landet mellom 1996 og 2001, en periode som ble beryktet for menneskerettighetsbrudd og kvinneundertrykking. De har imidlertid begrenset jenters muligheter til å gå på skole og beordret tidligere i mai kvinner til å bære burka.