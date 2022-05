Finlands president besøker Sverige

Niinistö er i Sverige sammen med sin kone, Jenni Haukio. Presidentparet blir tatt imot av det svenske kongepartet, og skal også hilse på Riksdagens leder Andreas Norlén og statsminister Magdalena Andersson.

De siste par dagene har både Finland og Sverige besluttet at de vil søke om medlemskap i forsvarsalliansen Nato. Det er ikke bestemt når søknadene vil sendes inn ettersom riksdagen i Finland fortsatt har saken til behandling.

Det som imidlertid er bestemt, er at de to landene skal sende inn søknadene samtidig. Statsminister Andersson har ikke ønsket å gi noen tidsangivelse, men har antydet at det kan skje enten tirsdag eller onsdag denne uken. Det er ventet at det blir satt en dato under Niinistös besøk i Sverige. Statsbesøket avsluttes onsdag.