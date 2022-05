Østlibysk regjering forlater Tripoli

I en uttalelse sier de at de «forlater Tripoli for å opprettholde sikkerheten til byens borgere.»

Regjeringen, som ledes av Fathi Bashagha, ble oppnevnt av nasjonalforsamlingen i februar. Nasjonalforsamlingen har flyktet til Tobruk i den østlige delen av Libya.

Den eksisterer parallelt med den FN-støttede samlingsregjeringen i Tripoli. Her er det Abdulhamid Dbeibah som er statsminister. Han vil ikke gi fra seg makten uten at det avholdes valg. Dette skulle egentlig skje i desember, men valget ble utsatt på ubestemt tid.

Begge regjeringer har dessuten støtte fra ulike væpnede grupper i byen, og det brøt ut kamper i byen natt til tirsdag.

Dbeibahs regjering ble dannet i 2020 som en del av et FN-ledet forsøk på å få slutt på et tiår med kamper siden et opprør med støtte fra Nato veltet diktatoren Muammar Gadaffi i 2011. Fra 2014 og 2020 hadde Libya også to regjeringer, hver med støtte fra ulike internasjonale krefter.