Ukraina: Kampoppdraget i Mariupol er fullført

– Garnisonen i Mariupol har fullført sitt kampoppdrag. Den øverste militærkommandoen beordret sjefene for styrkene som var stasjonert ved Azovstal, til å redde livene til soldatene deres, heter det i en uttalelse fra generalstaben i den ukrainske hæren.

Det melder blant andre BBC og The New York Times.

– Ved å konsentrere fiendens hovedstyrker rundt Mariupol, fikk vi muligheten til å forberede og lage forsvarslinjer, der styrkene våre står klare i dag for å slå tilbake angriperen. Det ga oss kritisk tid til å danne reserver, omgruppere styrker og motta bistand fra partnere, heter det videre i uttalelsen.

Sent mandag begynte evakueringen av de gjenværende ukrainske soldater fra stålverket Azovstal. Det skjedde etter en avtale mellom Russland og Ukraina. Over 260 soldater ble evakuert til de to russisk-kontrollerte byene Novoazovsk og Olenivka.