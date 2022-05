– Det er vanskelig å forstå dette som noe annet enn en total katastrofe for det norske folk, skriver Curt Rice på Twitter etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe torsdag kastet hele styret i Forskningsrådet.

Rice er rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Hvis Norge skal lykkes med det som står i Hurdalsplattformen, må vi få finansiert mye mer forskning, ikke mindre sier Rice til forskning.no.

– Det krever investeringer og ikke bare litt, fortsetter han.

– Hvis statsråden med dette mener at det skal tildeles mindre penger, så er det krise. Vi kommer til å slite med å rekruttere de beste, sier Rice.

– Riktig og nødvendig

Tidligere statsråd for både finans og utdanning Kristin Halvorsen blir ny styreleder for Forskningsrådet, ifølge Aftenposten , som først omtalte saken. Det nye styret skal sitte ut 2022, skriver Khrono.

– Det er riktig og nødvendig å gjøre dette, sier statsråd Ola Borten Moe til Aftenposten.

Ifølge nye tall fra Kunnskapsdepartementet kommer Forskningsrådet til å mangle 275 millioner i år, 1,9 milliarder i 2023 og 2,9 milliarder i 2024, skriver Aftenposten.

– Det er en situasjon vi åpenbart ikke kan havne i. Det er det vi må unngå, sier Borten Moe.

Styret: Står fullt bak Forskningsrådets økonomistyring

I en felles uttalelse til Aftenposten avviser det avtroppende styret statsrådens fremstilling. Styret skriver at de bare har fulgt instruksene til departementet.

«Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området. (...) Styret står fullt og helt bak Forskningsrådets økonomistyring, og mener den er god og forsvarlig. Noe som også bekreftes av Riksrevisjonens siste revisjon helt uten merknader, fra april 2022,» skriver de videre.

Ola Borten Moe melder også at færre forskningsprosjektet vil få bevilget midler til forskning. Det bekymrer Universitetet i Oslos rektor Svein Stølen.

– Vi trenger et sterkt Forskningsråd. Det handler om internasjonal konkurransekraft, og det handler om å hente inn penger fra Horisont Europa, sier han til forskning.no.

– Dette rammer grunnleggende forskning. Dette handler om en tiåring med en kreftdiagnose som skal leve eller dø. Det handler om nytt næringsliv, sier Stølen.

– Hva vil du ha fra universitetene dine, Borten Moe?

NMBU er den institusjonen som får mest fra Forskningsrådet per forsker.

– Vi er helt avhengige av de midlene for å levere på forskning om bærekraft og løsninger for miljøet. Hvis det stopper opp nå, når vi ikke målene satt av regjeringen, sier Curt Rice:

– Jeg har lyst til, som rektor, å spørre statsråden: Hva er det du vil ha fra universitetene dine?

Rice sier at de siste årene med pandemi har vist at vitenskap er nøkkelen til å løse samfunnets viktigste utfordringer.

– Jeg er fortvilet hvis hovedbudskapet er at vi skal finansiere mindre forskning enn det som er lagt opp, sier Rice.

– Handler om kunnskapen Norge skal leve av

– Hvilke konsekvenser frykter du at dette vil få for forskningen på Universitetet i Oslo?

– Dette kan ramme oss hardt. Vi er veldig avhengige av konkurransearenaer - først og fremst for å holde høy kvalitet i forskningen. Det vil ramme sterke, verdensledende forskergrupper, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Samtidig blir det feil å tenke at dette handler om universitetene eller forskning, mener Stølen.

– Det handler om kunnskapen Norge skal leve av, og det handler om hvilket samfunn vi skal leve i og hva som skal være fokuset. Det handler ikke om forskningssektoren, understreker han.

– Jonas må svare

– I en tid hvor verden investerer i forskning, er det rart at det statsminister Jonas Gahr Støre er opptatt av, er å kutte. Dette er et tiltak av flere. Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre sier de er opptatt av en tillitsreform. Jeg skulle gjerne sett helhetlig og overordnet tenkning fra statsministeren oppe i dette, sier Stølen.

Han er bekymret for hvilke konsekvenser både dette, men også regjeringens totale kunnskapspolitikk, kan ha for grunnforskning – og dermed mennesker.

– Statsminister Jonas Gahr Støre må klare å forklare sin kunnskapspolitikk. Den er svært uklar. Dette er veldig rart fra en regjering.

– Vi har et godt inntrykk av styret

Stølen stiller seg undrende til beslutningen.

– Dette kom uvarslet. Dette er et styre som bare har noen få måneder igjen i sin virkeperiode, sier Stølen.

– Vi har et godt inntrykk av styret, og dette er kritisk for mange av våre internasjonale forskningsgrupper, fortsetter han.

Han peker på Riksrevisjonens vurdering fra april i år. Der ble det ikke funnet noen kritikkverdige forhold ved Forskningsrådets økonomistyring.

Curt Rice er kritisk til prioriteringene til statsråd Ola Borten Moe i denne saken.

– Jeg respekterer behovet for god styring. Jeg hører bare ikke hans visjon for forskning og videreutvikling av samfunnet. Resultatet er at vi ikke forstår konteksten.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).