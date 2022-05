Den tyrkiske presidenten var også fredag ute og varslet at han ikke ville gi grønt lys for de nordiske landenes søknader om Nato-medlemskap. Manglende tyrkisk tilslutning innebærer at de ikke vil kunne bli medlem av forsvarsalliansen.

– Å innlemme dem i alliansen vil være en feil, sa den tyrkiske presidenten fredag.

Erdogan beskylder landene Sverige og Finland for ikke å ta et klart standpunkt mot det Tyrkia anser som terrorisme – med særlig henvisning til kurdiske grupper og personer som Erdogans regime mener kan knyttes til kuppforsøket i 2016.

Den tyrkiske presidenten later til å unngå ordet «nei» – men om det er bevisst, med tanke på å åpne døren for en forhandlet løsning, er vanskelig å bedømme. Effekten av den tyrkiske presidentens uvilje mot å slippe landene inn er uansett klar. Sier Tyrkia «ikke ja», blir ikke Sverige og Finland Nato-medlemmer.

Olje på vannet?

En talsperson for president Erdogan sa lørdag at Tyrkia ikke vil stenge døren for Sverige og Finland i Nato, men at de vil sørge for at alle medlemslandenes sikkerhetsbekymringer blir ivaretatt.

– Det kan ikke bare gå én vei. De kan ikke ignorere Tyrkias bekymringer knyttet til sikkerhet som om det ikke er viktig og så når vi tar opp dette temaet så sier de «Å, dere skaper trøbbel, dere forstyrrer Natos enhet», sa talsperson Ibrahim Kalin ifølge New York Times.

Tyrkia, Finland og Sverige møttes til samtaler i Berlin lørdag i forbindelse med Nato-landenes utenriksministermøte. Der ble Erdogans anklager om at Sverige er et fristed for terrorstemplede kurdiske organisasjoner som PKK og YPG tema.

– Trenger ikke ta bryet

Etter møtet hevdet den tyrkiske delegasjonen at Sveriges utenriksminister Ann Linde hadde opptrådt provoserende, men hun sier at det skyldtes en feiloversettelse i tyrkiske medier av kommentarer hun ga til pressen etter møtet.

Etter debatten den svenske Riksdagen mandag sa Linde at en gruppe finske og svenske diplomater skal reise til Ankara for å drøfte søknadene om medlemskap.

Men Erdogan later også til å være svært negativ til å snakke med de utsendte diplomatene.

– De sier de vil komme til Tyrkia på mandag. Skal de komme for å overbevise oss? Unnskyld oss, men de trenger ikke å ta bryet, uttaler Tyrkias president.

Mandag anklaget Tyrkia Sverige og Finland for ikke å ville utlevere flere titalls såkalte terrorister, blant dem tilhengere av kurderorganisasjonen PKK og tilhengere av Fethullah Gülen, som anklages for å stå bak kuppforsøket i 2016.

Verken Finland eller Sverige har svart positivt på 33 tyrkiske begjæringer om utlevering de siste fem årene, ifølge kilder i det tyrkiske justisdepartementet.

Tre punkter

Den tyrkiske utenriksminister Mevlut Cavusoglu skal ha klargjort overfor tyrkiske medier hva landet vil kreve for å støtte svensk medlemskap, skriver VG. Sverige må fjerne forbud mot våpeneksport, gi sikkerhetsgarantier og stanse støtten til det Tyrkia omtaler som terrorister.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa søndag at temaene om støtte til de kurdiske gruppene PKK og YPG er velkjente. Det samme er diskusjonen om våpeneksport.

Det er heller ikke en problemstilling som begrenser seg til Sverige og Finland, la han til.

– Dette er en problemstilling som er vanskelig, og som har vært tatt opp mange ganger, så det er ikke en særegen problemstilling for Sverige og Finland, sa Nato-sjefen på et pressetreff med nordiske journalister.

Tror på løsning

I etterkant av Erdogans uttalelser fredag gikk flere i alliansen ut og forsikret om at de trodde feiden med Tyrkia vil la seg løse.

– Vi får lytte til hva tyrkerne sier og få en dialog med dem, men jeg opplever at det er veldig stor oppslutning om svensk og finsk Nato-medlemskap, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt til pressen på vei inn til det uformelle møtet mellom Nato-landenes utenriksministre i Berlin søndag.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hevdet på sin side at «Tyrkia har gjort det klart at deres mål ikke er å blokkere medlemskap».

– Derfor tror jeg vi vil adressere deres bekymring på en måte som ikke forsinker prosessen, sa Stoltenberg på en pressekonferanse søndag. Også USAs utenriksminister Antony Blinken var positiv.

– Jeg er veldig sikker på at vi kommer til enighet, sa han.