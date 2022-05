– Det er oppnådd enighet med representanter for det ukrainske militæret som er innesperret på Azovstal i Mariupol, om å evakuere de sårede, opplyser det russiske forsvarsdepartementet.

Reuters melder at evakueringen er i gang, og at tolv busser med et ukjent antall soldater har forlatt stålverket. Ukraina har tidligere opplyst at det befant seg 40 sårede soldater i stålverket, men det er uklart om de er på bussene.

Soldatene blir ifølge forsvarsdepartementet evakuert til den russisk-kontrollerte byen Novoazovsk, der det er tilgang på legetjenester, skriver Reuters.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at et «stillhetsregime» er innført så lenge evakueringen pågår.

Avtalen er foreløpig ikke bekreftet fra ukrainsk side, og den ukrainske viseforsvarsministeren Hanna Maljar sier at for mye informasjon kan skade prosessen.

– Ettersom prosessen er i gang, kan vi ikke si hva som skjer akkurat nå, sier hun til ukrainsk fjernsyn.

Russland og Ukraina har de siste dagene forhandlet om en avtale som skal sikre fri ferdsel for de ukrainske soldatene som er sperret inne i stålverket. Forhandlingene er blitt omtalt som «ekstremt vanskelige» av Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.

Hun opplyste i forrige uke at det var over 1.000 soldater igjen i stålverket, og at hundrevis av disse var såret.

Det kraftig utbombede stålverket har vært siste skanse for de gjenværende ukrainske styrkene i byen, som har vært beleiret siden kort tid etter at den russiske invasjonen startet 24. februar.

Mange sivile har også hatt tilhold i stålverket, men de fleste av dem er blitt evakuert den siste måneden med bistand fra FN og Røde Kors.