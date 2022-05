Øvelsen heter LFÖ 22 og skal fylle det svenske luftrommet med militærflyene Jas 39 Gripen, opplyser forsvarsdepartementet mandag.

Svenskene skal øve på et fiktivt scenario der Sverige blir utsatt for et angrep. Flyøvelsen vil pågå døgnet rundt i ti dager.

Det finske luftforsvaret deltar også i øvelsen og har med seg 2.500 personer.

Øvelsen holdes på Såtenäs, Ronneby, Kalmar, Linköping og Uppsala.