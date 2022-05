Ukraina: Ukrainske styrker har tatt tilbake områder rundt Kharkiv

Ukrainas forsvarsstyrker i Kharkiv-regionen drev ut russerne og tok kontroll over grensen, kunngjorde forsvarsdepartementet søndag.

Byen Kharkiv har vært under angrep av Russland siden starten av invasjonen i februar.

Etter at russiske styrker forlot grenseområdene, dro de videre mot Donbas-regionen. Der ble de møtt av et ukrainsk motangrep, ifølge Oleksij Arestovytsj, som er rådgiver for Ukrainas president.

Donbas-regionen ligger sør for Kharkiv.

– Vi takker alle som risikerer sine liv for å frigjøre Ukraina fra russiske inntrengere. Vi har fortsatt mye jobb foran oss, sa ordfører Oleh Synegubov i Kharkiv-regionen.