– Den 24. februar ble et nytt, mørkt kapittel i Europas historie åpnet. Europa og Sveriges befolkning lever i en ny, farlig virkelighet, sa statsminister Magdalena Andersson i sin tale til Riksdagen før debatten.

Hun siktet til Russlands invasjon av Ukraina, som danner bakteppet for at Sverige nå etter alt å dømme kommer til å søke om medlemskap i forsvarsalliansen Nato. Finland kunngjorde sin beslutning om å søke medlemskap søndag.

– Det fins mye i Sverige som er verdt å forsvare, og Sverige forsvares best i Nato, understreket Andersson.

Andersson pekte også på utviklingen i Russland og konstaterte at landet under president Vladimir Putin går i en stadig mer totalitær retning.

– Vi har dessverre ingen grunn til å tro at utviklingen vil snu i overskuelig framtid.

Bred støtte

– Jeg kommer til å forsikre meg om at det er bred parlamentarisk støtte, sa Andersson søndag.

Hennes parti Socialdemokraterna kunngjorde samme dag at de vil gå inn for svensk Nato-medlemskap. Dermed er det et stort flertall for en søknad i den svenske Riksdagen.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern og Liberalerna har jobbet for et svensk Nato-medlemskap i flere år. Også Sverigedemokraterna sier ja til Nato.

Vänsterpartiet og Miljöpartiet sier nei.

– Svik

– Generasjoner av svensker påvirkes uten at folket har vært med i prosessen, sa Vänster-leder Nooshi Dadgostar fra talerstolen i Riksdagen.

Hun fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og sier Sverige må stå opp for Ukrainas frihet og støtte dem. Men hun kritiserer det hun kaller en tvungen prosess fram mot svensk Nato-medlemskap der velgerne ikke har fått mulighet til å si sin mening.

Det er nytt valg i Sverige i september. At avgjørelsen blir tatt før det, er et svik mot velgerne, mener Dadgostar.

– Det er ikke mulig å begrunne dette i sikkerhetspolitikken. Det hadde vært like trygt å ta avgjørelsen i oktober, mener hun.

– Mer enn Nato

– Sikkerhetspolitikk handler om mer enn bare ja eller nei til Nato, sier talsperson for Miljöpartiet Per Bolund.

Til tross for den endrede sikkerhetssituasjonen mener hans parti at de negative sidene ved et Nato-medlemskap er dominerende, og at partiet derfor fortsatt er imot å sende en søknad.

– Vi ønsker at regjeringen presser hardere på for stans i importen av russisk energi også til EU, sa han i sin tale til Riksdagen.

– Klok avgjørelse

Men stemmene som ønsker medlemskap, er flere enn de to partiene som går imot.

– En søknad om medlemskap i Nato er en klok avgjørelse i en vanskelig tid. Det er riktig vei å gå, sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch i sin tale.

– Endelig er det et bredt flertall i Riksdagen for et svensk Nato-medlemskap. Det er historisk, sa Centerpartiets leder Annie Lööf.

– Det handler om Sverige og det svenske folkets trygghet og sikkerhet. Det må være utgangspunktet for alle våre sikkerhetspolitiske avgjørelser, mener Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson.

– Risikoen for at Russland skulle forsøke å ta over Gotland, minsker dersom vi omfattes av Natos sikkerhetsgarantier, påpeker Moderaternas partileder Ulf Kristersson.

Endelig beslutning

Under debatten i Riksdagen mandag skal den sikkerhetspolitiske analysen som ble lagt fram fredag, diskuteres. Men det er ikke Riksdagen som tar avgjørelsen om hvorvidt en søknad skal sendes.

Det er regjeringen som har siste ord i saken og tar den formelle beslutningen senere mandag.

– Nøyaktig når vi søker om medlemskap, kan jeg ikke si. Men beslutningen kommer til å bli tatt i dag, sa forsvarsminister Peter Hultquist til SVT mandag morgen.

Litt senere ble det opplyst at Andersson og Moderaternas partileder Ulf Kristersson skal holde pressekonferanse klokken 15. Og også utenriksminister Ann Linde bekrefter at regjeringens intensjon er å søke om medlemskap i Nato.

– En historisk dag for Sverige, skriver hun på Twitter.