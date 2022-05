McDonalds forlater Russland etter 30 år

Det opplyste det amerikanske selskapet mandag. McDonalds har 850 restauranter og 62.000 ansatte i Russland.

Selskapet håper å finne en kjøper som sørger for at arbeidsplassene ikke går tapt.

Den første McDonalds-restauranten i Russland åpnet i januar 1990, bare to måneder etter at Berlinmuren falt. Restauranten ved Pusjkin-plassen i Moskva var den første amerikanske fast-food-restauranten i Sovjetunionen, og ble sett på som et tegn på en ny politisk epoke og mer åpenhet.

McDonalds stengte alle sine restauranter i Russland i mars i år da krigen i Ukraina brøt ut, og hamburgerkjeden har siden brukt tiden på å finne ut hva de skal gjøre. Nå går det mot salg.

– Den humanitære krisen som følge av krigen i Ukraina, og den uforutsigbare situasjonen, har ført til at McDonalds konkluderer med at fortsatt eierskap av virksomheten i Russland ikke lenger kan forsvares. Det er heller ikke forenlig med McDonalds verdier, skriver selskapet i en pressemelding.

De som kjøper restaurantene vil ikke få lov til å bruke McDonalds-navnet, logoen, markedsføringsmateriell eller menyene, opplyser fast food-kjeden.

Flere andre vestlige selskaper har innstilt sin virksomhet i Russland etter krigen. Russiske myndigheter har gjort det klart at de er klare til å nasjonalisere utenlandsk eiendom og noen ledere har forsikret russere om at deres favorittmerker vil få lokale erstatninger.