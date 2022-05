Erdogans talsmann møtte Zelenskyj i Kyiv

Det opplyser tyrkiske myndigheter, men de gir ingen detaljer om møtet. Ankara har meklet mellom Ukraina og Russland i forsøkene på å forhandle fram en slutt på krigen.

Sammen med Kalin fra tyrkisk side var viseutenriksminister Sedat Onal. Nato-landet Tyrkia har vært vertskap for et møte mellom forhandlere fra Moskva og Kyiv i Istanbul, og også et mellom landenes utenriksministre i Antalya, begge i mars.

Erdogan forsøker å legge til rette for et toppmøte i Istanbul mellom Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin.

I en telefonsamtale med Putin torsdag sa Erdogan at Tyrkia ønsker å «etablere en varig fred i regionen så snart som mulig». Dette skal gjøres «ved å bygge på momentumet fra Istanbul-samtalene», heter det i en uttalelse fra Erdogans kontor.