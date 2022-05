USA var blant landene som advarte Indonesia mot å inviterte den russiske presidenten til bordet når verdenstoppene i G20 skal møtes i november. Vertsnasjonen har siden pekt på en rekke grunner til at de ikke tør å stenge Vladimir Putin ute.

Blant dem er frykten for å bli totalavhengig av USA som handelspartner, dersom Russland velger å bryte. Samt frykten for å sende Russland rett i armene på Kina, dersom de velger å isolere landet. Sist men ikke minst; frykten for at G20 skal kollapse.

Dermed står Indonesia igjen med to alternativ, pest eller kolera.

– Risikerer at G20 kollapser

Lederskapet av G20 fungerer litt som en stafettpinne, og går fra land til land. Samtlige av forumets medlemsland kan lede samarbeidet, og blir da også verten av årets store møte. Nå er det Indonesia sin tur.

– Selvfølgelig måtte dette skje nå når Indonesia leder G20. Enten må Indonesia kaste Russland ut av forumet, eller risikere at hele G20 kollapser, sa professor i internasjonal lov Kosman Samosir ved Medan universitet til Al Jazeera tidligere i april.

Fredag kunngjorde Indonesias president at Vladimir Putin er invitert, og at han har takket ja.

– Indonesia ønsker et samlet G20, uten mer splittelse. Stabilitet er nøkkelen til fred for verden og den globale økonomien, sier president Joko Widodo i en pressemelding, gjengitt av CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

Indonesia leder for tiden G20, og ønsker å ha Putin rundt bordet under stormøtet i november. Bildet av dem er tatt i 2016. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP/NTB

– Vi kan ikke forutse hva som vil skje

Siden har USAs president Joe Biden sittet i møte med sine rådgivere ved Det hvite hus. G20-møtet går av stabelen om seks måneder, og verdenslederne jobber på spreng med å legge en slagplan.

– Det er fremdeles et halvt år til møtet skal være, og vi kan ikke forutse hva som vil skje, men vi har gitt klart og tydelig uttrykk for at vi ikke synes Russland burde få delta, sa Det hvite hus’ talskvinne Jen Psaki fredag kveld.

Den amerikanske regjeringen tror ikke Russland vil bli kastet ut av selve forumet, siden en slik avgjørelse krever konsensus, noe supermakten Kina ikke vil gi dem.

To dager før kunngjøringen om Putins invitasjon ble Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj invitert til G20-møtet. Zelenskyj takket for invitasjonen, men har ikke bekreftet om han vil delta eller ikke.

Årets store G20-møte finner sted i Bali i november.