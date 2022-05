– Jeg tror jeg må ha mistet helt forstanden og følelsen av sømmelighet, sier den konservative politikeren til BBC lørdag.

Innrømmelsen kommer få dager før det britiske lokalvalget som regnes som svært viktig for statsminister Boris Johnson og hans pressede konservativt parti.

– Jeg var ikke stolt av det jeg gjorde, sier Parish i intervjuet med den britiske kringkasteren.

Dagen før ble han suspendert fra partiet som følge av anklagene om at han så på porno på mobilen under et møte i Underhuset.

– Et uhell

Han sier nå at han så på porno to ganger og omtaler det som et «øyeblikks galskap» som ikke kan forsvares.

Parish har bakgrunn som bonde og er i dag leder for miljø- og landbrukskomiteen i Underhuset. Han har sittet i Underhuset siden 2010.

Tirsdag sa to kvinnelige kolleger at de hadde sett ham bruke mobiltelefonen til å se på porno både i Underhusets plenumssal og i et komitémøte.

Parish forteller at første gangen skjedde det ved et uhell etter at han skal ha forvekslet en traktor-nettside med en pornoside med et lignende navn. Andre gang var med vilje.

56 granskes

Han avviser imidlertid påstander fra enkelte om at han ville at folk skulle se hva han drev med.

– Åpenbart er det uakseptabelt at noen gjør slikt på en arbeidsplass, sa statsminister Johnson torsdag.

I tillegg til å ha blitt suspendert fra partiet, risikerte Parish å bli gjenstand for minst to parlamentariske granskinger som følge av skandalen.

Tidligere denne uka ble det avslørt at minst 56 parlamentarikere granskes for anklager om seksuelt krenkende atferd. Blant dem som er gjenstand for parlamentets interngransking, er tre ministre.

– Åpenbart er det uakseptabelt at noen gjør slikt på en arbeidsplass, sa statsminister Boris Johnson torsdag om partifellens oppførsel. Foto: Jessica Taylor / AP

Anklager om misogyni

Toryene er den siste tiden blitt utsatt for flere anklager om at partiet har et kvinnefiendtlig miljø.

Tidligere i vår siterte avisa Mail on Sunday ikke navngitte toryer i Underhuset. De anonyme parlamentarikerne anklaget Labours nestleder Angela Rayner for å forsøke å distrahere statsminister Johnson med sine beinbevegelser.

Oppslaget vakte kraftige reaksjoner og anklager om sexisme. Johnson selv tok også avstand fra påstandene, som han omtalte som uttrykk for avskyelig kvinnehat.

Rayner var rask med å reagere på nyheten om Parish' avgang. Hun kaller Det konservative partiet under Johnsons ledelse for en nasjonal skam.

Presset før flere valg

At Parish forlater Underhuset, betyr at innbyggerne skal gå til valgurnene tidligere enn ventet i hans valgkrets sørvest i England. Tiverton and Honiton i Devon er en torybastion, og Parish vant med 24.000 stemmers overvekt under de konservatives valgskred i 2019.

De konservative har representert dette området i Underhuset i rundt 100 år. Men statsministerens parti har blitt svekket av en rekke skandaler det siste året. Toryene tapte i desember et suppleringsvalg i North Shropshire, en valgkrets som alltid har vært representert av konservative.

Partiet ruster seg nå for et nytt suppleringsvalg i Wakefield i Nord-England. Den konservative parlamentarikeren derfra, Imran Ahmad Khan, gikk av i april. 48-åringen ble nylig kjent skyldig i seksuelt overgrep mot en 15 år gammel gutt i 2008, anklager han hardnakket benekter.

Samtidig ventes det at toryene vil møte motbør i lokalvalgene førstkommende torsdag. Da får velgerne over hele Storbritannia en mulighet til å uttrykke hva de mener om regjeringspartiet etter flere skandaler.

Johnson granskes

Selv er Johnson gjenstand for en parlamentarisk gransking i kjølvannet av festene statsministeren deltok på da England var coronastengt.

Hvis granskningen konkluderer med at han løy om hvorvidt han hadde brutt reglene, kan det bety at han må gå av.

Johnson har beklaget oppførselen sin, men har fastholdt at han ikke visste at han brøt coronareglene.