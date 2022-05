Lavrov advarer Vesten mot å sende våpen til Ukraina

– Dersom USA og Nato virkelig er interessert i å løse Ukraina-krisen, så bør de først og fremst slutte å forsyne regimet i Kyiv med våpen og ammunisjon, sier Lavrov i et intervju med det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Den russiske utenriksministeren hevder at Russlands «spesialoperasjoner» går helt etter planen i Ukraina, og han sier også at Moskva er i stand til å justere økonomien for å kunne møte eventuelle «fiendtlige tiltak» fra Vestens side.

Russland vil ifølge Lavrov ta gradvis farvel med amerikanske dollar og bli mindre avhengige av import, og vil også satse mer på teknologisk uavhengighet, sier han.

Mer enn en million ukrainere til Russland

Ifølge Reuters opplyser Lavrov at mer enn 1 millioner mennesker har blitt evakuert fra Ukraina og inn i Russland siden krigen brøt ut i slutten av februar.

Blant dem er 120.000 utlendinger og folk fra de separatiststyrte fylkene Luhansk og Donetsk, skriver Reuters.

Russland anerkjente dem som uavhengige stater like før invasjonen 24. februar, og hjemme i Russland er narrativet om krigen i nabolandet at det er snakk om en «spesialoperasjon», blant annet for å beskytte innbyggerne i fylkene.

Siden 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya, har de støttet separatistene i regionen.

Ifølge FN har mer enn 5,4 millioner flyktet fra Ukraina i de to månedene som har gått siden landet ble invadert.

I kommentarer til Xinhua sier Lavrov at 2,8 millioner mennesker i Ukraina har bedt om å bli evakuert til Russland. Ukraina hevder at titusenvis er blitt deportert til Russland ved tvang.