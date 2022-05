Lavrov: Mer enn en million ukrainere til Russland siden slutten av februar

Blant dem er 120.000 utlendinger og folk fra de separatiststyrte fylkene Luhansk og Donetsk, skriver Reuters.

Russland anerkjente dem som uavhengige stater like før invasjonen 24. februar, og hjemme i Russland er narrativet om krigen i nabolandet at det er snakk om en «spesialoperasjon», blant annet for å beskytte innbyggerne i fylkene.

Siden 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya, har de støttet separatistene i regionen.

Ifølge FN har mer enn 5,4 millioner flyktet fra Ukraina i de to månedene som har gått siden landet ble invadert.

I kommentarer til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua sier Lavrov at 2,8 millioner mennesker i Ukraina har bedt om å bli evakuert til Russland. Ukraina hevder at titusenvis er blitt deportert til Russland ved tvang.