Israelsk sikkerhetsvakt og palestiner drept på Vestbredden

Ifølge israelske myndigheter ble vakta skutt og drept av to palestinere ved inngangen til bosetningen. Deretter skal de ha kjørt av gårde i bil, med israelske styrker på slep.

– Terrorister ankom inngangen til byen og skjøt mot en sikkerhetsvakt på post, heter det i en uttalelse fra det israelske forsvaret.

Noen timer senere meldte det palestinske helsedepartementet at en palestinsk mann i 20-åra var skutt og drept av israelske styrker i en aksjon i landsbyen Azzun på Vestbredden. De to hendelsene er ikke tilknyttet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Hamas-hyllest

Situasjonen har vært svært spent de siste ukene, med en rekke sammenstøt og flere drepte på både israelsk og palestinsk side.

Særlig har volden blusset opp ved al-Aqsa-moskeen, som ligger i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Islamistgruppa Hamas, som kontrollerer Gazastripen, hyller angrepet mot bosetningen som «en heroisk operasjon som runder av den hellige måneden ramadan».

– Dette er en del av vårt folks respons til angrepene mot al-Aqsa, sier talsmann Hazem Qassam i en uttalelse.

Flere titalls ble skadd der i sammenstøt mellom israelsk politi og palestinere fredag.

Flere sammenstøt ved al-Aqsa

I løpet av de to siste ukene har nesten 300 palestinere blitt skadd i sammenstøt ved moskeen, som ligger i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Israelsk politi oppgir at palestinske demonstranter også har kastet gjenstander mot Vestmuren, også kjent som Klagemuren. Den er hellig for jøder, og ligger rett nedenfor moskeen. Plassen som moskeen ligger på, Haram al-Sharif, er hellig for både muslimer og jøder, og kalles for Tempelhøyden av jøder.

Øst-Jerusalem ble okkupert av Israel i 1967 og siden annektert. Palestinerne ønsker området som hovedstad i en palestinsk stat.