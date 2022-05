Det kommer ikke fram i uttalelsen når eller hvor graven ble avdekket.

Uttalelsen kom i et intervju med polske journalister, melder den ukrainske TV-kanalen Kanal 24 fredag kveld.

Wirtualna Polska publiserte tidligere fredag et langt intervju med Zelenskyj gjort av journalister fra seks polske redaksjoner. På spørsmål om hvordan Ukraina vil straffeforfølge krigsforbrytelser, viser Zelenskyj blant annet til at det «nylig ble oppdaget en massegrav der 900 mennesker ble gravlagt».

Han påpeker at dette har skjedd til tross for at russiske styrker angivelig forsøker å dekke over sporene fra de påståtte krigsforbrytelsene.

Han sier det foreløpig er umulig å fastslå hvor mange ukrainere som er drept av de russiske styrkene.

19. april opplyste politisjefen i Kyiv-regionen at over 1.000 sivile er funnet drept der siden russiske styrker trakk seg ut noen uker tidligere.

Nesten halvparten av dem ble funnet i Butsja nordvest for den ukrainske hovedstaden.

Russland invaderte nabolandet 24. februar og har gjentatte ganger benektet påstander om at deres styrker begår krigsforbrytelser i Ukraina.