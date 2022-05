Forrige uke kunngjorde russiske myndigheter at russiske soldater har «frigjort» den ukrainske havnebyen Mariupol. Det eneste området i byen som fortsatt er under ukrainsk kontroll er det enorme stålverket Azovstal som spiller rollen som både sivile og militære ukraineres siste skanse i byen.

En ukrainsk kvinne kun identifisert som Viktoria av Times of London forteller avisa at hun har vært i kontakt med sin 36 år gamle bror som tjenestegjør i den ukrainske nasjonalgarden i Mariupol. Ifølge Viktoria skal broren ha befunnet seg i Azovstal siden krigens start. Hun opplyser at hun ikke vil navngi broren av hensyn til hans egen sikkerhet.

– Noen mister håret og tennene

Viktoria forteller hva broren i Azovstal har fortalt henne.

– Det er mange sivile som er fanget der. Jeg tror mange av dem er folk som er ansatte ved stålverket, men også flere som har mistet hjemmene sine. Både eldre og barn, sier Viktoria ifølge Times of London og Insider.

Hun forteller videre om hvordan barn mister foreldrene sine til den blodige krigen som startet for over to måneder siden. Ifølge Viktorias bror skal barn som er fanget på innsiden av stålverket ha fått grå hår og begynt å stamme som følge av å ha bevitnet sine foreldres død.

– Noen mister hår og tenner, påstår Viktoria og den angivelige broren og viser til stress som årsak

Insider opplyser i sin artikkel om Viktoria at de ikke har lykkes med å verifisere påstandene til Viktoria. Det er også usikkert hvor mange barn som er rammet og hvor og når foreldrene til disse barna døde.

Evakueringsforsøk

Fredag uttalte ukrainske myndigheter at ukrainske styrker planlegger en operasjon med mål om å evakuere sivile som er fanget i Azovstal.

Tidligere denne uken uttalte FN at Russlands president Vladimir Putin «i prinsippet» har sagt seg enig i et forsøk på å evakuere sivile fra det beleirede stålverket.