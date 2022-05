Tyske kjendiser advarer Scholz mot å sende tunge våpen til Ukraina

I alt 28 personer har signert brevet, deriblant feministen Alice Schwarzer, forfatteren Martin Walser og vitenskapsjournalisten Ranga Yogeshwar.

De mener at leveranser av tunge våpen kan føre til at Putin får et påskudd til å trappe opp krigen slik at det ender med en tredje verdenskrig.

Ansvaret for en eventuell atomkrig ligger ikke bare hos den som angrep først, men også hos «dem som med åpne øyne gir ham et motiv til å handle på en potensielt kriminell måte», skriver de.

– Det faktum at Putin har brutt folkeretten ved å angripe Ukraina, rettferdiggjør ikke at man aksepterer risikoen for at krigen trappes opp til en atomkonflikt, står det i brevet.

Scholz har de siste ukene fått kraftig kritikk for å ikke ville levere tunge våpen til Ukraina. Nå har han imidlertid snudd sammen med resten av trepartiregjeringen.

I brevet uttrykkes det håp om at Scholz vil vende tilbake til sin tidligere holdning.

– Vi ber deg om å gjøre ditt ytterste for å sikre at man kan oppnå våpenhvile så fort som mulig, et kompromiss som begge parter kan akseptere, skriver de.

Brevet ble publisert fredag, dagen etter at den tyske nasjonalforsamlingen godkjente regjeringens ønske om å tillate leveranse av stridsvogner og annet tungt militærutstyr til regjeringen i Ukraina.

Ifølge Alice Schwarzer vil det bli mulig for andre å signere brevet når det blir lagt ut på nettet.