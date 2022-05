Fredag morgen har banken fortsatt ikke funnet noen løsning.

Flere av bankens kunder skal savne penger og opplever at kontoene deres står i minus.

– Vi har en pågående forstyrrelse som gjør at saldoen på visse kontoer for noen kunder viser feil beløp. Vi jobber så fort vi kan med å rette opp i dette og beklager at kunder er blitt trukket, sa pressekontakt Ralf Bagner ved Swedbank torsdag kveld, ifølge Expressen.

Han forsikrer bankens kunder om at pengene deres er trygge hos Swedbank.

Tidlig fredag morgen fortalte banken til Expressen at de har funnet årsaken til forstyrrelsen og at de jobber med å få løst problemet.

En kilde avisen har vært i kontakt med har for øyeblikket minus 8000 kroner på sin konto.

– Jeg kan ikke komme meg til jobb for jeg får ikke kjøpt bussbillett, sier Thomas Petterson.