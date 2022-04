Dette skjedde i Ukraina i natt

* Minst en soldat er drept og nesten hundre andre ble såret i et angrep mot et feltsykehus ved Azovstal-anlegget i Mariupol, ifølge ukrainske myndigheter. Det skriver den ukrainske avisa Ukrajinska Pravda, som siterer pressetjenesten til Azov-bataljonen i det ukrainske forsvaret.

– Som følge av artilleriangrepet, kollapset deler av bygningen, blant annet operasjonsrommet. Mer enn 500 sårede og leger ble tatt som gisler. Angrepet var målrettet mot sykehuset, siterer avisa kilden på.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

* Odesa og Mykolajiv ble torsdag kveld beskutt med raketter, opplyser det ukrainske forsvaret. Russerne sier de har gjennomført flere luftangrep i Ukraina.

– Mykolajiv ble igjen truffet av flere raketter, opplyser militærdistrikt sør i Ukraina. De sier titalls boliger, biler og butikker ble påført skader.

Det er også meldt om eksplosjoner i Odesa, men sjefen for den lokale militæradministrasjonen, Serhij Bratsjuk, sier det lokale luftforsvaret hadde situasjonen under kontroll.

* Flere mål på tvers av Ukraina ble truffet torsdag, fra Polonne i vest, Tsjernihiv mot grensa til Hviterussland i nord og Fastiv, et viktig knutepunkt for jernbanenettverket i landet, som ligger sørvest for Kyiv, skriver nyhetsbyrået AP.

* I Zaporizjzja, et viktig stoppested for titusener som er tvunget på flukt fra den beleirede byen Mariupol, ble minst tre personer såret i et rakettangrep. Blant dem var en elleve år gammel gutt. Myndighetene sier at det er det første angrepet som har truffet et boligområde i byen siden krigen begynte.

* Om lag 8.000 britiske soldater skal delta i øvelser i Øst-Europa i sommer, skriver The Guardian. Avisa omtaler det som en av de største utstasjoneringen av britiske styrker siden den kalde krigen.

Flere titalls stridsvogner vil sendes ut, og titusenvis av styrker fra Nato og Militærsamarbeidet Joint Expeditionary Force (JEF), der også Finland og Sverige er inkludert, vil delta. Det britiske forsvarsdepartementet sier at dette har vært planlagt lenge, men at de trapper opp som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

* Ti mennesker ble såret, og en av dem skal angivelig ha mistet et bein i angrepet mot Kyiv torsdag kveld, ifølge redningsmannskaper. Angrepet fant sted mens FNs generalsekretær António Guterres besøkte byen.

* En tidligere amerikansk marinesoldat er drept i Ukraina, opplyser familien hans til CNN. 22 år gamle Willy Joseph Cancel ble drept mandag mens han kjempet sammen med ukrainske styrker, forteller moren til kanalen.

Han var soldat der for en privat styrke og ble betalt for å kjempe i krigen, sier moren. 22-åringen sluttet seg til hæren like før krigen begynte i slutten av februar. Liket hans er ikke funnet. Han etterlater seg et sju måneder gammel barn og en kone, sier moren.