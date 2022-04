Statsministeren på De britiske Jomfruøyer pågrepet for narkotikasmugling i Florida

Statsminister Alturo Fahie og havnesjef Oleanvine Maynard ble pågrepet av det amerikanske narkotikapolitiet DEA i Miami. Myndighetene mener de har konspirert for å importere kokain og å drive hvitvasking av penger, går det fram av rettsdokumenter.

Også Maynards sønn, Kadeem Maynard, er siktet for de samme forholdene. Fahie og Oleanvine Maynard var på en flyplass i Miami der de ifølge amerikanske myndigheter trodde de skulle møte mexicanske narkotikasmuglere.

De skulle møtes for å se på en forsendelse av 700.000 dollar i kontanter, som Fahie og Maynard skulle få for å legge til rette for smugling av kokain til USA via De britiske Jomfruøyer, ifølge myndighetene. Øygruppa er britisk territorium, og har en befolkning på rundt 30.000. Like i nærheten liker De amerikanske Jomfruøyer.

Narkotikasmuglerne var imidlertid DEA-agenter i forkledning.