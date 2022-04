Oklahomas delstatsforsamling vedtok svært strenge abortlover

Delstatssenatet vedtok torsdag et forslag som vil forby all abort, med unntak for medisinske nødssituasjoner eller der graviditeten er resultat av incest eller voldtekt.

Lovforslaget må få signaturen til den republikanske guvernøren Kevin Stitt før det blir godkjent. Stitt undertegnet nylig en lov som truer helsepersonell med opptil ti års fengsel dersom de utfører aborter.

Det er den andre abortloven delstatsforsamlingen vedtok torsdag.

Tidligere på dagen vedtok Representantenes hus i delstaten et forbud mot abort etter at man kan fange opp hjerteslag hos fosteret, som eksperter mener er da moren er rundt seks uker gravid, skriver Reuters.

Ligner Texas-lov

En lignende lov som ble vedtatt i Texas i fjor, har ført til en betydelig nedgang i aborter, og mange kvinner i delstaten har reist til Oklahoma og andre nærliggende delstater for å ta abort.

Også Texas-loven forbyr alle aborter etter at det oppdages hjerteslag hos fosteret. På dette tidspunktet vet mange kvinner ikke engang at de er gravide. Forbudet gjelder uten unntak for graviditeter som følge av voldtekt eller incest.

De to lovene er også kontroversielle fordi de gir private utenforstående anledning til å saksøke abortleger og andre som hjelper kvinner å ta abort. USAs høyesterett har latt Texas' lov stå inntil videre.

Høyesterettsavgjørelse i vente

Høyesterett skal i år ta stilling til om en abortlov vedtatt i Mississippi strider mot grunnloven.

Loven i Mississippi forbyr abort etter 15. uke, også der graviditeten er et resultat av incest.

Dersom loven i Mississippi blir opprettholdt, ventes det at rundt halvparten av USAs delstater vil forby eller skjerpe kvinners rett til selvbestemt abort.