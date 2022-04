Dansken ble drept i et angrep i byen Mykolajiv for to dager siden, melder TV-kanalen torsdag kveld.

– Vi kan nå bekrefte fra flere kilder som er uavhengig av hverandre, også kilder som har kjempet sammen med dansken, at han er avgått ved døden, sier kanalens korrespondent.

Mykolajiv ligger sør i Ukraina. Familien skal være orientert om dødsfallet av 25-åringens troppssjef. Utenriksdepartementet i København har ennå ikke bekreftet at dansken er død i Ukraina.