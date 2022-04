Ukraina etterforsker russiske soldater for Butsja-drap

En rekke sivile ble i funnet drept i gatene etter at de russiske styrkene trakk seg ut av Butsja tidligere i måneden.

Ukrainske myndigheter hevder at det fant sted et folkemord og etterforsker nå navngitte russiske soldater for krigsforbrytelser.

– Ti soldater i det russiske forsvarets 64. motoriserte infanteribrigade, mistenkes for grusom behandling av sivile og andre brudd på krigens lover og regler, heter det i en kunngjøring fra den ukrainske riksadvokatens kontor torsdag.