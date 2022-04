På meldingsappen Telegram skriver bystyret i byen torsdag at «dødelige epidemier kan bryte ut i byen på grunn av manglende vann- og kloakkforsyning, tusenvis av lik som råtner i ruinene, og en katastrofal mangel på drikkevann og mat.»

Kun 100.000 av byens opprinnelig 450.000 innbyggere er igjen i byen, som har vært under beleiring av russiske styrker siden krigens første dager. Mesteparten av byen er nå i russiske hender, men det er fortsatt ukrainske styrker og anslagsvis 1.000 sivile i stålverket Azovstal som kjemper imot. Nå advarer bystyret om at innbyggerne står i fare for å bli smittet av sykdommer som kolera og dysenteri.

Ordfører Vadym Bojtsjenko hevder at russiske styrker ikke klarer å levere mat, vann og medisin til innbyggerne.

– Levekårene i Mariupol er på middelaldernivå. En umiddelbar og fullstendig evakuering er nødvendig.