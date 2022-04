Ukraina-krigen er inne i sin niende uke. Det russiske militæret har slitt med å ta kontroll og beseire den ukrainske hæren, og ukrainerne har slått kraftig fra seg.

Bilder av sprengte russiske stridsvogner begynte allerede tidlig i krigen å dukke opp i media. Ifølge eksperter kan en av årsakene til de mange ødelagte stridsvognene være en designfeil som Vesten har visst om siden Golfkrigen.

«Troll-i-eske-effekten»

Designfeilen kalles «troll-i-eske-effekten» av ekspertene og er knyttet til hvordan stridsvognene oppbevarer ammunisjonen sin.

De russiske stridsvognene lagrer nemlig flere granater i tårnene sine, noe som gjør dem svært sårbare. Selv et indirekte treff kan starte en kjedereaksjon som kan føre til at hele ammunisjonslageret på opptil 40 granater eksploderer. Det er igjen dårlig nytt for stridsvogn-mannskapet.

Tårnet til en russisk stridsvogn. Foto: Efrem Lukatskyj / AP / NTB

– Hvis du ikke kommer deg ut i løpet av det første sekundet etter et treff, er du ferdig, sier Nicholas Drummond, en forsvarsindustrianalytiker som spesialiserer seg på landkrigføring og tidligere offiser i den britiske hæren til CNN.

Også fordeler

Forskjellen på de russiske stridsvognene og vestlig militære er altså at de lagrer granatene i tårnet sammen med det automatiske missil-lastesystemet.

Til sammenligning bruker vestlige militære stridsvogner enten å holde tårnet avstengt fra mannskapsrommet slik at hvis tårnet skulle bli truffet og blåst av, vil mannskapet fortsatt være trygt under. Eller de opererer med en fjerde mann som henter granatene fra et forseglet rom og løfter den manuelt til lastesystemet i tårnet.

Ved et slikt design vil bare granaten i tårnet eksplodere som følge av et treff, og ikke alle sammen som i de russiske stridsvognene.

Fordelen med det russiske designet er imidlertid at det sparer plass. Derfor blir stridsvognene mindre i størrelse og vanskeligere å treffe i kamp.

Kjent siden Golfkrigene

Ekspertene mener Russland burde sett problemet komme, siden Vesten ble gjort oppmerksom på det allerede under Golfkrigene i Irak i 1991 og 2003.

Da ble et stort antall av den irakiske hærens russisksproduserte T-72 stridsvogner tilintetgjort på samme måte som mange russiske stridsvogner har blitt hittil i Ukraina-krigen.

Selv da T-90-serien, som erstattet T-72 kom, beholdt Russland lastesystemet sitt. Også T-80, en stridsvogn russerne bruker i Ukraina, har et lignende system som vognene brukt av Irak under Golfkrigene, sier Drummond.