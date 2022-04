FNs sikkerhetsråd vil ha fart på etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Ukraina

Det uformelle møtet onsdag kveld ble organisert av Albania og Frankrike. I tillegg til Sikkerhetsrådets 15 medlemsland, deriblant Norge, var sjefaktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), lederen for FNs granskningskommisjon og Ukrainas riksadvokat til stede.

Det var også menneskerettsadvokaten Amal Clooney som i sterke ordelag oppfordret verdens land til å gjøre det de kan for å sørge for at noen blir stilt til ansvar for forbrytelsene som blir begått i Ukraina. Frykten er at bevisene som nå blir samlet inn, blir stuet bort, slik hun mener har skjedd etter krigen i Syria.

– Ukraina er i dag et slaktehus. Midt i hjertet av Europa, sa Clooney.

Møtet ble ledet at Albanias utenriksminister Olta Xhacka, som anklaget Russland for å ha begått «utallige forbrytelser» i Ukraina.

– Mønster som folkemord

Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova, som har innledet etterforskning av over 8.000 mulige brudd på krigens lover, sa at Russlands handlinger er så omfattende at de utgjør forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Hun sa også at mønsteret «ligner på folkemord».

Den juridiske sjefen for Russlands FN-delegasjon, Sergej Leonidtsjenko, avviste anklagene.

– Det vi har hørt i dag, var enda en haug med ubegrunnede påstander og også forfalskninger krydret med løgner, hykleri og pompøs retorikk, sa han.

Han sa også at ukrainere som han beskyldte for «fryktelige forbrytelser», kommer til å bli stilt til ansvar, og at Russland kommer til å arrangere et nytt uformelt møte i Sikkerhetsrådet 6. mai for å legge fram det han kalte «fakta ikke falskneri».

Ingen pekefinger

Flere andre medlemsland i Sikkerhetsrådet, Mexico, Gabon, Ghana, Brasil, India, Kenya og De forente arabiske emirater, unngikk å rette anklager mot spesifikke land. I stedet insisterte de på at etterforskninger først må etablere hva som er fakta.

Det samme gjorde Kina.

– Alle anklager bør være basert på fakta før det fulle bildet er klart, sa Kinas representant.

Ifølge ICC-aktor Karim Khan har 43 land bedt domstolen om å behandle saker knyttet til krigen i Ukraina, noe som er ny rekord. Han innledet en etterforskning 2. mars, og oppga at ni europeiske land også har iverksatt etterforskninger. ICC har dessuten for første gang inngått en avtale om en felles etterforskning med etterforskningsteam fra Ukraina, Polen og Litauen.

– For menneskehetens skyld

– Dette er en tid der vi trenger å ta i bruk loven og sende den inn i kampen, ikke på vegne av Ukraina mot Russland eller på vegne av Russland mot Ukraina, men på vegne av menneskeheten for å beskytte, bevare og verne mennesker, som har visse grunnleggende rettigheter, sa Khan.

Han viste til at verden står ved et kritisk veiskille, og at det er viktig å opprettholde loven og samle inn bevis. Ifølge Khan utplassert ICC et team i regionen rett etter at etterforskningen ble kunngjort. Han har også selv besøkt Ukraina to ganger og vil gjøre det igjen.