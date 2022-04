Canadas nasjonalforsamling kaller Russlands krigføring i Ukraina for folkemord

I resolusjonen heter det at det er «rikelig med bevis på at systematiske, massive krigsforbrytelser mot menneskeheten» blir begått av russiske styrker, skriver avisa.

Blant krigsforbrytelsene de russiske styrkene anklages for i resolusjonen er massedrap, systematiske drap på sivile, likskjending, forflytning av ukrainske barn, tortur, og voldtekt, skriver Reuters.

Canadas statsminister Justin Trudeau sa tidligere i april at det ville være «helt rett» om flere valgte å beskrive Russlands handlinger i Ukraina som folkemord, etter at USAs president Joe Biden dagen i forveien anklaget Moskva for det for første gang.

Mange andre vestlige ledere har nølt med å bruke begrepet.