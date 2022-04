Rapport: EgyptAir-styrten forårsaket av sigarett i cockpiten

Brannen som angivelig startet i cockpiten ble trolig forårsaket av to sammenfallende faktorer, ifølge en 134 sider lang rapport som er omtalt av den italienske storavisa Il Corriere della Serra.

De to faktorene er en lekkasje fra oksygenmasken til kopiloten og at en sigarett ble fyrt opp av enten piloten eller kopiloten, heter det i rapporten.

EgyptAir-flyet ble brått borte fra radaren 19. mai 2016, da det var på vei til Kairo fra Paris. Alle om bord, blant dem 40 egyptiere og 15 franskmenn, døde da flyet styrtet i Middelhavet.

Egypts samferdselsminister sa tidlig at det trolig var et terrorangrep, og ikke svikt i vedlikeholdet, som førte til at flyet styrten.

Franske luftfartsmyndigheter sa imidlertid at flyet sendte automatiske meldinger som tilsa at det var røyk i kabinen og problemer med flyets kontrollsystemer i minuttene før kontakten ble brutt.

De slo i 2018 fast at en brann etter all sannsynlighet oppsto i cockpiten og spredte seg raskt, slik at flyet kom ut av kontroll.

Ifølge Il Corriere della Serra styrker opptak fra flyets taleregistrator de franske ekspertenes hypotese.

Særlig viser de til to knitre-lyder fra mikrofonen i kopilotens maske, som ble fanget opp noen minutter før ulykken. Disse indikerer trolig at det var kraftig luftstrøm og at maska var satt i nødmodus.