Milliardtap for Ford

Brikkemangelen fører til at selskapet har fått solgt færre pickuper og SUV-er i Nord-Amerika. I tillegg har Fords andel i elbilprodusenten Rivian, som de kjøpte seg inn i 2019, sunket i verdi.

Tapet på 3,1 milliarder dollar, knappe 29 milliarder kroner etter dagens kurs, står i kontrast til et overskudd på i underkant av 3,7 milliarder dollar i samme periode forrige år.

Økonomidirektør John Lawler omtaler resultatet som blandet. Sett bort fra verditapet i Rivian, sier selskapet at det gikk med 2,3 milliarder dollar i overskudd før skatt, og at det ligger an til å nå målsettingene for året.

Mangelen på databrikker har tvunget Ford og General Motors til å stenge flere fabrikker i regionen i en til to uker om gangen. Ford sier de solgte 966.000 biler i første kvartal, 9 prosent færre enn samme periode i fjor.

Resultatet ga positivt utslag på børsen. Aksjekursen steg med 1 prosent før handelsslutt, og 3 prosent i etterhandelen.