Prins Andrew fratas ærestittel

På et ekstraordinært møte i byrådet i York i Nord-England stemte medlemmene enstemmig for å frata prinsen ærestittelen.

Prins Andrew inngikk tidligere i år et forlik med Virginia Giuffre som hevdet at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne på begynnelsen av 2000-tallet da hun fremdeles var mindreårig. Prinsen var ikke strafferettslig siktet, og forliket skjedde etter et sivilt søksmål.

– Vi mener det er upassende for prins Andrew å beholde denne tittelen, sa rådsmedlem Darryl Smalley da han oppfordret byrådet til å stemme for fratakelsen.

Smalley la til at han også mener prins Andrew burde miste sin offisielle tittel som hertugen av York.