Rapporten fra Microsoft sier russerne har brukt nettangrep i kombinasjon med militære angrep i Ukraina. Ukrainske myndigheter sier Russland har forsøkt å slå ut strømforsyningen, og at hackere tok delvis kontroll over et kraftverk i mars. Kraftverket på bildet ligger i byen Vinnytsia, sørvest for Kyiv. Foto: Rodrigo Abd / AP